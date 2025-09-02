Sergio Ramos habló tras estrenar Cibeles: Me veo ganando un Grammy antes que una Champions como entrenador"

El legendario defensa y máximo goleador en la historia del futbol, Sergio Ramos, ha dejado entrever su interés por incursionar en el mundo de la música, una faceta que busca explorar una vez que finalice su carrera como futbolista profesional.

Con 39 años y actualmente jugando para Rayados de Monterrey, Ramos planea aprovechar el tramo final de su paso por las canchas para dar el salto al ámbito artístico.

Ramos aseguró que quiere ser cantante | IMAGO7

En el reciente estreno de su canción “Cibeles”, el español ha confirmado su intención de dedicarse a la industria musical, un sueño que lleva gestando desde hace tiempo.

En entrevista con el programa "El Hormiguero", Ramos confesó que la música no es únicamente un hobby, sino una pasión que desea potenciar profesionalmente.

“Es algo que siempre he tenido dentro y quiero dedicarme ya de forma profesional”, afirmó el futbolista, quien también compartió sus planes de continuar en el futbol, estimando jugar uno o dos años más, para luego enfocarse en su carrera como cantante y entrenador. “Me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero también un Grammy en los próximos años, más cercano que la Champions como entrenador”, añadió con entusiasmo.

A lo largo de su histórica carrera, Sergio Ramos ha conquistado prácticamente todos los títulos a nivel de clubes y ha sido un pilar en la selección española, con la que levantó la Copa del Mundo en 2010 y dos Eurocopas en 2008 y 2012.

Su llegada a México en febrero del 2025, tras firmar con Monterrey, ha generado interés no solo por su trayectoria deportiva, sino también por su incursión en el mundo artístico. Ramos eligió a los regios por encima de otras ofertas, como la de Boca Juniors y el interés del Club América, en una etapa que, según él, marca el inicio de una nueva faceta en su vida.