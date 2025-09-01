En medio de crisis de Chivas, 'Chicharito' Hernández promete dar "cursos de funadas"

Javier "Chicharito" Hernández atraviesa un momento complicado en su regreso a la Liga MX con Chivas. El delantero suma más controversias que goles desde su vuelta al club rojiblanco.

En este contexto, tras la derrota ante Cruz Azul el pasado sábado en el Estadio Akron, que dejó al Rebaño en el puesto 16 con apenas cuatro puntos y un partido pendiente, el jugador volvió a encender las discusiones en redes sociales.

El delantero hizo poco en la nueva derrota de la Máquina | IMAGO 7

Chicharito promete "cursos de funadas"

Hernández compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra su trayecto hacia una clase de pilates. En las imágenes, el atacante afirmó que próximamente dará "cursos" para enseñar cómo enfrentar una "funa" o incluso cómo provocarla.

"Vamos a una clase de pilates. Bueno, próximamente voy a dar cursos sobre las funadas, cursos para cómo lidiar una funada, o cursos para cómo generar que te funen”, dice entre risas.

El video incluye también una interacción con uno de sus compañeros, quien ironizó con la frase “Interesante”, en referencia a un comentario previo del jugador que ya había causado críticas por considerarse machista y misógino.

Chicharito no ha destacado en lo deportivo | IMAGO 7

Reacciones en redes sociales

El material rápidamente generó comentarios entre los aficionados y usuarios en plataformas digitales. Algunas respuestas mostraron humor frente a la situación.

“Yo de grande quiero ser como ese we y poder bromear sobre mi crisis"; “Ese es el nivel de plenitud que debe tener una persona para que todo le valga. Te amo, ídolo”; “Que el siguiente video sea metiendo gol con mis Chivas, por favor, Chicharito”, fueron algunos de los comentarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué tierno eres, Alexis! Vega firma la ropa de un bebé

Chicharito nuevamente fue polémico en redes sociales | CAPTURA