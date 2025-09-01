Esposa de Sergio Ramos reacciona a la nueva canción del futbolista

Sergio Ramos, defensa de Rayados de Monterrey, incursionó en la música y estrenó su canción "Cibeles". La publicación generó reacciones en redes sociales, especialmente por el mensaje de apoyo que recibió de su esposa, Pilar Rubio.
El mensaje de Pilar Rubio a Sergio Ramos
Pilar Rubio compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Sergio Ramos junto a la Champions League. La presentadora acompañó la imagen con el enlace directo a la canción y un mensaje breve pero significativo: "Enhorabuena, cariño".
El gesto llamó la atención de los seguidores, quienes destacaron el respaldo de Rubio al nuevo proyecto artístico del futbolista.
El nuevo camino musical de Ramos
Además de su carrera como defensor, Ramos mostró su interés en la música. El jugador español declaró en su momento que planeó lanzar tres o cuatro canciones más como parte de su incursión artística.
El estreno de "Cibeles" representó el primer paso de Sergio Ramos en este terreno y recibió el apoyo incondicional de su pareja.
