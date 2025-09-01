¡Qué tierno eres, Alexis! Vega firma la ropa de un bebé

Previo a los juegos de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA, varios futbolistas se dieron un espacio para convivir con los aficionados. Sin embargo, quien se robó los reflectores fue Alexis Vega, delantero del Toluca, que sorprendió con un gesto muy especial.

El autógrafo más tierno de la jornada

Vega, conocido por su carisma y cercanía con los fanáticos, no dudó en firmar playeras a varios niños, pero lo más tierno fue firmar el mameluco de un bebé. El momento causó sensación, ya que el padre del pequeño pidió el autógrafo en la prenda del infante y el jugador aceptó entre sonrisas.

Rivales de alto nivel: Japón y Corea del Sur

En el aspecto deportivo, la Selección Mexicana se prepara para dos duelos de alto nivel frente a Japón y Corea del Sur. Ambos equipos asiáticos son conocidos por su intensidad, velocidad y disciplina táctica.

Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán aprovechar estos compromisos para seguir afinando su estilo de juego rumbo a la Copa del Mundo 2026, que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá.

