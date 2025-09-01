Raúl Orvañanos se equivoca y le cambia el nombre al AZ Alkmaar

La Selección Mexicana de Futbol se enfrentará a Corea del Sur y a Japón en la Fecha FIFA de septiembre, por lo que Javier Aguirre dio a conocer la lista de los convocados para ambos encuentros en Estados Unidos.

Una de las sorpresas en el listado de "El Vasco" fue la incorporación de Mateo Chávez, lateral mexicano que juega en el AZ Alkmaar de la Eredivisie, nombre con el que Raúl Orvañanos tuvo un ligero problema.

Orvañanos dice que Mateo Chávez juega en el AZ Alzheimer JAJAJAJAJA 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HPhkQICBFg — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 1, 2025

En su pódcast, mientras repasaba a los convocados por Javier Aguirre, Raúl Orvañanos comentó que Mateo Chávez juega en el AZ Alzheimer, provocando las reacciones y las burlas de los internautas en redes sociales.

El Tricolor se enfrentará, primero, a Japón en el Oakland Colliseum, y después contra Corea del Sur, partido que se disputará en el Geodis Park.

Mateo Chávez juega en el AZ Alkmaar | @Diegoobrizuela|