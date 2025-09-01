Esposa de Ramsey aparece en redes sociales con mensaje: “¿Qué es esto?”

La llegada de Aaron Ramsey a México no ha pasado desapercibido y su esposa se ha tomado el tiempo para conocer más a profundidad lo que ofrece la gastronomía mexicana, ya que es una experta en la cocina galesa.

Con una experiencia estrecha sobre los manjares tanto que es autora del libro y serie de televisión sobre comida llamado “Bywyd a Bwyd: Disfrutando la vida a través de la comida”; sin embargo, la pareja del futbolista en México se ha encontrado con algo curioso.

Collen Ramsey l CAPTURA

Collen Ramsey sorprendió y dejó una pregunta en su cuenta de Instagram tras el posteo del tradicional huitlacoche y el chayote con espinas: “¿Qué es esto?".

Gastronomía mexicana

Cabe mencionar que esta reacción de la esposa de Aaron Ramsey se debió a que ambos elementos son muy mexicanos y el huitlacoche suele tener una consistencia poco firme y una apariencia oscura resultando un grisáceo con negro.

Asimismo también presumió algunos panques (Pan de elote, de queso o de papa) del que hace referencia se le olvidó el nombre pero no dejó pasar su buen punto de vista: “Bueno, se me olvidó cómo se llama, pero son increíbles.

Chayotes l CAPTURA

Aaron Ramsey se estrena como goleador

Mientras su esposa disfruta de la gastronomía mexicana Aaron Ramsey se ha estrenado con gol en la Liga MX, en su segundo partido con los Pumas el galés anotó en los últimos minutos del juego en CU ante los Rojinegros del Atlas de la fecha 7.

Ramsey l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS SUÁREZ LE ESCUPE A AUXILIAR DEL SEATTLE SOUNDERS TRAS PERDER LA FINAL DE LEAGUES CUP