¡Que se cuiden los famosos! Aaron Ramsey marcó su primer gol con Pumas

El galés se hace presente. Aaron Ramsey metió su primer gol con Pumas. Cuando parecía que el Club Universidad Nacional iba a empatar sin goles frente al Atlas, el mediocampista europeo apareció en el minuto 90 con un cabezazo dentro del área para darle la victoria a los dirigidos por Efraín Juárez, con lo que hizo estallar a todo el Estadio Olímpico Universitario.

Por segunda jornada consecutiva, Ramsey entró de cambio en el segundo tiempo en busca de romper la igualdad en el marcador. Al minuto 74, cuando el encuentro estaba 0-0, el galés entró en sustitución de Adalberto Carrasquilla y se colocó en la misma posición que el panameño tenía en el mediocampo. Incluso, el galés llegó a tener un tiro de larga distancia que pasó cerca del arco rival.

Ramsey celebra el gol con Pumas | MEXSPORT|

Pero fue hasta el minuto 90+2 que Aaron logró anotar el tanto definitivo para su equipo. En medio de un asedio ofensivo en busca de los tres puntos, el equipo local encontró un tiro de esquina desde la banda derecha. Dicho córner lo cobró Rodrigo López y Ramsey, casi en el área chica, llegó con potencia y sin marca para rematar de cabeza y mandar el balón al fondo de las redes, para así marcar el único tanto del juego.

Tras la anotación, el Estadio Olímpico Universitario nuevamente estalló bajo la lluvia y festejó con efusividad el tanto que los acercaba a la victoria. Incluso, ya en la celebración, Aaron Ramsey se quitó la camiseta y mostró su dorsal ‘10’ a la grada que está del lado del Pebetero y donde se encuentra ‘La Rebel’. En respuesta, la misma afición coreó su nombre con emoción ante el gol.

Así, con apenas dos juegos en Pumas, el mediocampista galés logró su primer gol con el equipo. Cabe recordar que la semana pasada ante Puebla apenas jugó 28 minutos y en este duelo entró al 74’, por lo que apenas le bastaron 45 minutos para ‘estrenarse’ con la camiseta auriazul.

De igual manera, este es el primer gol que marca en casi dos años. Su último tanto registrado fue el 16 de septiembre de 2023 cuando aún jugaba con el Cardiff City.

