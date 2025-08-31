Guillermo Martínez sigue con la pólvora mojada; se perdió dos claras de gol ante Atlas

Mal y de malas. Guillermo Martínez no encuentra el gol y nuevamente falló al menos dos jugadas claras de gol para Pumas. En el duelo de Jornada 7 ante Atlas, el delantero mexicano, además de no ser bien recibido por la afición en el Estadio Olímpico Universitario, alargó su sequía goleadora y falló un par de ocasiones que pudieron haber puesto en ventaja a los dirigidos por Efraín Juárez.

Apenas al minuto 10, Álvaro Angulo recibió sin marca en la banda izquierda y mandó un centro raso para Guillermo Martínez. Sin embargo, aunque ‘Memote’ no tenía una marca férrea y estaba frente al arco rival, no remató de manera correcta y la esférica se fue muy desviada, por lo que nuevamente su propia afición lo abucheó.

Después, fue hasta el 26’ cuando Pumas volvió a generar peligro de gol, nuevamente con el delantero mexicano. Luego de un centro de Ángel Azuaje, el mismo ‘Memote’ remató de cabeza, pero el balón se estrelló en el poste y aún no caía el gol tan ansiado que espera el atacante. Y aunque el salto para ganar ese cabezazo no era sencillo, la fanaticada le recriminó otra vez la falla a Martínez.

Y es que esta no es la primera vez que el ‘9’ de Pumas falla una jugada clara de gol. En el duelo ante Necaxa de Jornada 4, el atacante mexicano no pudo definir una oportunidad en la que no había portero en el arco rival y su falla le terminó por costar al equipo el empate. Desde ahí, la fanaticada del Club Universidad Nacional comenzó a exigirle más a su delantero.

Posteriormente, en el juego anterior frente a Puebla en Ciudad Universitaria, ‘Memote’ tampoco tuvo su partido más lúcido. Por dicha situación, la afición no solo lo abucheó e insultó cuando anunciaron su nombre en la alineación titular, sino que también lo hizo cuando salió de cambio.

Además de esto, Guillermo Martínez no ha anotado gol desde el 25 de julio frente a Querétaro en la Jornada 3 de Liga MX. Después de esto, en los próximos siete partidos que el equipo ha jugado, Memote no ha anotado gol, a pesar de haber sido el delantero titular en cada uno de los encuentros.

Ante dicha situación, Pumas sigue en busca de cerrar a un centro delantero extranjero para afrontar el resto del Apertura 2025. Cabe resaltar que esta misma semana podría llegar dicho artillero, quien será el ‘9’ titular del equipo que dirige Efraín Juárez.

