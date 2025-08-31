Juan Dinenno recuerda polémica jugada en Semifinal ante Atlas

Juan Dinenno no olvida su pasado auriazul y previo al partido entre Atlas y Pumas del Clausura 2025, el delantero argentino recordó el polémico partido en el que su exequipo quedó eliminado en Semifinales y él fue expulsado por un golpe accidental.

Previo al encuentro de jornada 7 entre felinos y rojinegro, TUDN compartió un video del partido de Semifinales de Vuelta entre ambos equipos del Apertura 2021 en e que Atlas, gracias a la posición en la tabla, eliminó a los universitarios. Sin embargo, el video recordaron un tanto un golpe que sufrió Dinenno y posteriormente una tarjeta roja que vio el propio delantero.

El polémico partido

Atlas llegó al partido de Vuelta en el Estadio Jalisco con ventaja de un gol sobre los universitarios por lo que, Pumas necesitaba sacar el triunfo por más de una anotación. El minuto 76 Dinenno marcó el primero que daba ilusión al equipo auriazul. Minutos más tarde el futbolista argentino buscó rematar de cabeza pero recibió un golpe en la nariz.

A pesar de que Dinenno quedó con la nariz llena de sangre, el silbante decidió no marcar la pena máxima que podría haberle dado el paso a a Pumas a la Final. Ya en tiempo añadido Pumas continuó buscando el gol del pase y al 93' Dinenno trató de rematar de chilena, pero terminó golpeando su rival. Aunque la jugada fue accidental el delantero vio la roja y Pumas quedó eliminado.

Dinenno recuerda la polémica

Ahora, en el video compartido por TUDN, el delantero recordó el golpe recibido pues, a pesar de que se ve la jugada no hay repetición, mientras que en su tarjeta roja si se observan distintas tomas del golpe. Ante esto, el argentino decidió comentar un, "La repetición de la primera jugada no la tienen en el archivo".

