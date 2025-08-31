¡Se va de Rayados! Esteban Andrada jugará en la Liga Española

Esteban Andrada tiene nuevo equipo y será en la Liga Española, el argentino estuvo cerca de llegar a Arabia Saudita; sin embargo, llegará a el Real Zaragoza de la Segunda División para continuar con su carrera.

De acuerdo con información de César Luis Merlo es un hecho la llegada del guardameta al equipo español en una negociación acordada por un año a préstamo con compra obligatoria, esto si se cumplen determinados objetivos.

El argentino estuvo cerca de llegar a Arabia Saudita; en embargo se cayeron las negociaciones con Al-Najma después se reactivaron pero el futbolista declinó por España.

Números con Rayados

El arquero de 34 años contabilizó un total de 16 encuentros disputados con los Rayados de Monterrey desde su llegada dejando su marca en 157 goles recibidos y 58 vallas invictas; Sin embargo, la inconsistencia en el arco debido a fallas terminó por terminar su etapa.

Su última participación con el conjunto regiomontano se dio en el Mundial de Clubes en los Octavos de Final ante el Borussia Dortmund y desde ese momento terminó su etapa tras la llegada de Santiago Mele desde Sudamérica.

¿Rechazaron a Ochoa por Andrada?

Cabe mencionar, que recientemente se ventiló un ofrecimiento de Guillermo Ochoa a Real Zaragoza; sin embargo, el equipo terminó rechazando esa opción ante el anhelo de seguir en Europa. Por ahora el canterano sigue sin equipo aunque Burgos podría ser su próximo destino.

