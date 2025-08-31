¡Welcome, Ramsey! Pumas vence al Atlas con gol en los últimos minutos del galés

Con un heroico gol de Aaron Ramsey en el minuto 90, Pumas finalmente ganó como local en este Apertura 2025 tras vencer 1-0 al Atlas en duelo correspondiente a la Jornada 7. Así, además de poner fin a su sequía en casa, rompió la racha que llevaba de tres empates consecutivos.

Apenas al minuto 10, los Felinos tuvieron la primera opción clara de gol. Luego de un gran trazo largo, Álvaro Angulo recibió sin marca en la banda izquierda y mandó un centro raso para Guillermo Martínez. Sin embargo, aunque ‘Memote’ no tenía una marca férrea y estaba frente al arco rival, no remató de manera correcta y la esférica se fue muy desviada, por lo que nuevamente su propia afición lo abucheó.

Después, fue hasta el 26’ cuando Pumas volvió a generar peligro de gol, nuevamente con el delantero mexicano. Luego de un centro de Ángel Azuaje, el mismo ‘Memote’ remató de cabeza, pero el balón se estrelló en el poste y aún no caía el gol tan ansiado que esperaba el atacante. Apenas dos minutos después, Adalberto Carrasquilla probó de larga distancia con un remate de derecha, aunque el tiro fue directo hacia donde estaba Camilo Vargas.

Todavía en el primer tiempo, Pumas generó dos acciones más las cuales terminaron en gol, sin embargo, ambos fueron anulados. El primero había sido de Alan Medina, pero el VAR intervino por un fuera de lugar y revirtió la decisión y al 45’, luego de un pase de Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba había anotado nuevamente, sin embargo, a la hora de recibir el balón se apoyó con la mano y también fue anulado el tanto.

Ya en la segunda parte, Pumas iba en busca de la victoria y al minuto 61, estuvieron cerca de conseguir un penalti. Dentro del área, Pedro Vite recibió una patada en el estómago, la cual se iba a marcar como pena máxima, sin embargo, en la jugada previa, había un fuera de lugar que fue marcado y así anuló todo lo que había pasado después.

Y al 67’, en busca de romper el cero, Efraín Juárez realizó la primera modificación del juego. Al darle salida a Alan Medina, siete meses después José Juan Macías disputó un partido oficial al entrar de cambio y así debutar con Pumas. Incluso, el atacante mexicano estuvo cerca de marcar su primer tanto con la camiseta auriazul, pero Camilo Vargas atajó de manera correcta el intento y el juego se mantenía sin goles.

Y cuando parecía que el juego se iría sin anotaciones, un tiro de esquina en el tiempo de compensación le dio la victoria a Pumas. Tras un centro desde el lado derecho, Aaron Ramsey apareció en el área sin marca y casi en el área chica remató potentemente de cabeza y puso el 1-0 definitivo.

Con este resultado, Pumas rompió su seguidilla de tres partidos con empate y finalmente ganó, para así colocarse en la 10ma posición de la Tabla General con nueve puntos en siete jornadas, mientras que Atlas se quedó con cinco unidades y en el 15to puesto de la Tabla General.

