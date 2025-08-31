¡A romper el cochinito! precios de boletos para el Clásico Nacional en Estados Unidos alcanzan los 8 mil pesos

El Clásico Nacional 2025 tendrá un capítulo especial fuera de territorio mexicano, ya que América y Chivas se enfrentarán el 11 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona,. El partido se disputará en medio de la Fecha FIFA, y para poder

Las realidades de ambos equipos llegan contrastadas a esta edición del Clásico. América viene de vencer 2-0 a Pachuca, mientras que, Chivas, en cambio, atraviesa un momento complicado tras perder 1-2 en el Estadio Akron contra Cruz Azul, lo que ha generado dudas sobre el rendimiento del Rebaño previo a la serie de Clásicos.

Jugarán un amistoso | IMAGO7

Boletos del Clásico Nacional

La venta de boletos comenzó a través de la plataforma estadounidense Seat Geek. Los precios reflejan el interés que despierta este partido en la afición. Los asientos más económicos parten desde 59 dólares aproximadamente mil 100 pesos mexicanos.

En cuanto a los lugares más exclusivos, cercanos a la cancha y detrás de las bancas, alcanzan los 467 dólares lo que son casi 8,700 pesos mexicanos.

Hay boletos muy caros | IMAGO7

El State Farm Stadium, con capacidad para más de 63 mil aficionados, ya ha sido sede de partidos de la Selección Mexicana y de finales de la Copa Oro. Ahora será el escenario de uno de los choques más esperados del futbol mexicano fuera de sus fronteras.

El Clásico Nacional en Arizona refuerza la tendencia de llevar los grandes partidos de la Liga MX a Estados Unidos, donde el mercado y la afición generan una derrama económica considerable. Tanto América como Chivas apuestan por expandir su marca internacionalmente y capitalizar el fervor de los millones de mexicanos que residen en la Unión Americana.

Jugarán en Arizona | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: Así marcha la tabla de goleo del Apertura 2025