‘Nos hubiera encantado que Alemao se hubiera mantenido’ Jaime Lozano se sinceró sobre su plantilla

El técnico de Pachuca, Jaime ‘Jimmy’ Lozano, tuvo algunas semanas complicadas al mando de los Tuzos, pues viene arrastrando una racha negativa de tres derrotas y un empate, el resultado más reciente fue ante el América, donde cayeron dos goles por cero.

‘Mientras más jugadores tengamos la competencia interna será fantástica’

Al finalizar el duelo contra las Águilas, el Jimmy, aseguró en conferencia de prensa que al equipo le hacen falta piezas en el ataque, algunas por lesión y otras porque se fueron del club, como el caso de Alexandre Zurawski 'Alemao', dando a entender que hacen falta piernas que refuercen al equipo de Hidalgo.

“Nos hubiera encantado que Alemao se hubiera mantenido, siempre mientras mejores jugadores tengamos la competencia interna será fantástica y mejor, hoy Cádiz no esta por lesión, Alemao bueno, ayer nos informaron que regresaba a la liga de españa y nada, hay que trabajar con lo que tenemos”, declaró el DT de Pachuca.

Para el juego contra el América, Pachuca salió con muchas bajas, específicamente al ataque, por lo que fue complicado para el equipo participante del Mundial de Clubes, generar jugadas de peligro, contando únicamente con un delantero, el mexicano, Ilian Hernández.

Para fortuna de Jaime y el equipo de Pachuca, la fecha FIFA llega en mejor momento, ya que con la semana de inactividad en Liga MX, podrían recuperara a su jugadores lesionados y tartar de armar un ataque competitivo antes de la Liguilla.

