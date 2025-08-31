¿Chivas con naturalizados? Está es la opinión del Ruso Zamogilny

El presente futbolístico de las Chivas Rayadas del Guadalajara no es el mejor, este fin de semana perdieron ante Cruz Azul en el Akron y no logran una victoria desde la fecha tres, cuando vencieron al Atlético de San Luis.

Ante el mal paso de los dirigidos por Gabriel Milito, “El Ruso” Zamogilny externó en sus redes sociales, cuál podría ser la solución para la crisis de resultados por la que atraviesa el Rebaño, recomendando abiertamente la posibilidad de que Chivas comience a valorar la opción de jugar con futbolistas naturalizados mexicanos.

Chivas cayó ante Cruz Azul | IMAGO7|

"Yo creo que Chivas necesita abrir la opción de naturalizados mexicanos. Entiendo que los chivahermanos no están preparados para aceptarlo, pero así se abren algunas opciones como Berterame, Santi Giménez, Quiñones, Nico Ibáñez y algunos más", externó Zamogilny

Chivas empató contra Xolos | MEXSPORT|

Aunque el rebaño tiene jugadores mexicoamericanos en su plantilla, una verdad es que las Chivas han tratado de mantener la esencia del club: jugar solo con futbolistas nacidos en nuestro país o que tengan descendencia mexicana, por lo que, hasta este momento, se ha negado la posibilidad para los naturalizados mexicanos.

Chivas enfrentará este mes al América en el Clásico Nacional, a Tigres en duelo pendiente de la jornada 1 y a los Diablos Rojos del Toluca, donde luce complicado el panorama para los jaliscienses de cara al cierre del torneo.

