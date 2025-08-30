Nicolás Larcamón: “Es la mejor versión de Chivas desde que estoy en México”

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, aseguró que esta noche se enfrentó a la mejor versión de Chivas desde que llegó al futbol mexicano.

“Sigo reafirmando lo que dije en la antesala del partido. Hoy enfrentamos a la mejor versión de Chivas desde que estoy en México; he enfrentado muchas veces a Chivas y siento que enfrenté a las mejores a ese nivel, lo destacó en verdad mucho”, señaló.

Imágenes del Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT|

Asimismo, puntualizó que el Guadalajara fue protagonista e impuso condiciones por un largo tiempo; sin embargo, entiende que la falta de resultados genera insatisfacción en la afición.

“Entiendo perfectamente la exigencia que hay para con un equipo como este y de alguna manera la insatisfacción propia de los resultados que viene trayendo, pero fue un rival que indudablemente planteó un partido de muchísimo protagonismo, donde por largo tiempo impuso condiciones, pero también quiero reconocer y destacar el trabajo del rival porque fue verdaderamente muy buen partido”, agregó.

Rotondi celebra el gol de Cruz Azul | MEXSPORT|

Al final, reveló que hay una gran probabilidad de que Ángel Sepúlveda esté alejado por un tiempo de las canchas debido a su lesión de esta noche.

“Indudablemente, lo va a tener un tiempo alejado ahí, porque hasta estamos a la espera de los estudios, pero creemos que puede ser una lesión muscular que lo aleje un par de semanas del trabajo del resto del equipo, pero confío, confío en él que va a estar”, concluyó.

