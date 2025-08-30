¡Máquina encarrilada! Cruz Azul vence a las Chivas con golazo de Rotondi

Cruz Azul hizo valido el pronóstico y se impuso de visita a las Chivas con un golazo, antes del entretiempo, de Rodolfo Rotondi tras una jugada brillante de José Paradela y Nacho Rivero. El cuadro rojiblanco hiló su cuarto juego seguido sin victoria y su segundo juego consecutivo con derrota en casa.

El equipo dirigido por Gabriel Milito no ha encontrado la fórmula en el presente semestre, por lo que se mantendrá en la parte baja de la clasificación después de únicamente cosechar cuatro unidades en lo que va del torneo.

Cruz Azul l IMAGO7

Bastaron pocos minutos para que Cruz Azul se colocara al frente en el marcador. Ángel Sepúlveda inició la jugada haciendo una pared con José Paradela, por lo que el argentino recibió el balón en las afueras del área y, al tener tiempo y espacio, remató con un disparo cruzado para apagar la fiesta rojiblanca en el Estadio Akron.

La reacción de Chivas fue inmediata, después de que en un tiro de esquina, Miguel Tapias peinó el esférico, por lo que el balón llegó hasta el segundo poste donde apareció Diego Campillo, quien cerró la pinza y de cabeza colocó el 1 a 1.

Chivas no levanta l IMAGO7

Acción del VAR

Posteriormente, llegó el segundo gol para la Máquina; Gabriel Fernández se llevó la marca de Gilberto Sepúlveda y venció en el mano a mano a Rangel. La jugada se fue a revisión en el VAR y se sancionó una infracción del delantero de Cruz Azul, por lo que el tanto se anuló.

Pocos minutos después, se sancionó un penal para Chivas después de una falta de Charly Rodríguez sobre Brayan González dentro del área; sin embargo, la jugada fue revisada en el VAR, por lo que se anuló la sanción.

Cerca del final de la primera mitad, el conjunto celeste se colocó de nueva cuenta en el marcador. En una gran jugada colectiva con seis toques consecutivos, Ignacio Rivero dejó el balón para Rodolfo Rotondi, quien definió con parte interna para el 1 a 2.

Apertura 2025 l IMAGO7

Regresó el 'Chicharo'

En la parte complementaria, Gabriel Milito le dio una sacudida a su equipo en la búsqueda del gol, al grado de mandar a Javier Hernández a la cancha, quien no había registrado un solo minuto en el torneo.

“Chicharito” tuvo una oportunidad, tras una media vuelta que envió por alto. Posteriormente, Miguel Gómez sacó un disparo que se impactó en el poste, por lo que el rebote le quedó a Armando González, quien no pudo definir, ahogando el grito de gol en la afición.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PUMAS LO TRAICIONÓ? NICO CASTILLO REVELA CÓMO FICHÓ CON AMÉRICA

