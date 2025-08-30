¡De cracks! Así fue el golazo de Rodolfo Rotondi en el Chivas vs Cruz Azul

Una locura de gol gestaron tan solo tres jugadores de La Máquina del Cruz Azul para dejar plantada a la defensa de Chivas en el segundo tanto del conjunto celeste en los últimos minutos del primer tiempo y tomar ventaja nuevamente.

Rodolfo Rotondi iniciaría tocando de primer intención con José Paradela quien con un toquecito serviría para Nacho Rivero que se inventaría una media ruleta para quitar a dos rivales y nuevamente servir a ‘Rodo’ en los linderos de la media luna.

Rotondi l IMAGO7

El argentino tomaría plenamente esférico para meterle un zurdazo con la parte interna y mandarla al fondo de las redes pegada al poste derecho del Tala Rangel que hizo más espectacular la jugada con su vuelo.

Se juntaron los cracks l IMAGO7

Retomó ventaja

La anotación de Rotondi sirvió para tomar la ventaja tras el empate de Diego Campillo en el minuto luego de que en los primeros segundo La Máquina sorprendiera con el primero de la noche obra de José Paradela.

Cruz Azul l IMAGO7

Segundo gol

Rodolfo Rotondi firmó se segundo gol en el Apertura 2025, el primero lo había conquistado en la visita del Cruz Azul al Atlético San Luis dentro de la Jornada 4, mientras que en la Leagues Cup apareció con asistencia ante Los Ángeles Galaxy.

El próximo juego será ante los Tuzos del Pachuca en busca de seguir peleando los primeros sitios en el torneo que lidera los Rayados de Monterrey tras goleada sobre Puebla en el inicio de la séptima fecha del campeonato mexicano.

¡Qué preciosa jugada de La Maquinola!



Les debía esta hermosura de GOL del @CruzAzul, pero aquí se los dejo.



Bandita Azul, vuélvanlo a gritar.#LaLigaDeLaAfición | #AP25 | #J7 pic.twitter.com/UbNbkNTBwE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 31, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PUMAS LO TRAICIONÓ? NICO CASTILLO REVELA CÓMO FICHÓ CON AMÉRICA