Orozco Chiquete es recibido con abucheos por la afición de Chivas

Jesús Orozco Chiquete regresó a la cancha del Estadio Akron, sitio donde fue recibido de manera hostil por la afición Rojiblanca, en su regreso con la camiseta de Cruz Azul.

Desde la llegada del camión del conjunto de Cruz Azul, la afición de Chivas que se encontraba en el acceso comenzó con gritos en contra del jugador.

Imágenes del Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT|

La salida Orozco sigue doliendo en la afición rojiblanca y es que al escuchar su nombre en el sonido local, en la presentación del plantel de Cruz Azul, la afición se hizo sentir con una gran cantidad de abucheos.



El ahora jugador de Cruz Azul tuvo un inicio complicado, ya que se generó una gran cantidad de silbidos, abucheos y hasta gritos de “mercenario” hacia el jugador.

Cada ocasión en la quetocó la pelota, la afición Rojiblanca se hizo sentir, con una gran cantidad de abucheos, mismos que se fueron incrementando con el paso de los minutos en el terreno de juego.

