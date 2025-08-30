Pumas sigue extrañando a delanteros como Nico Castillo, el chileno fue una de las grandes figuras que se logró ganar el cariño de la afición con base a goles y grandes actuaciones durante su paso por Ciudad Universitaria; sin embargo, también desató el resentimiento tras fichar con América.

El andino que actualmente juega Santiago City reveló cómo se dieron las cosas previo a su arribo al conjunto de Coapa desde el Benfica de Portugal, asegurando que Pumas lo rechazó para tener una segunda etapa.

“Cuando salió esta opción de venir a América se lo preguntamos a Pumas y nos dijeron ‘no, no podemos’, quien en ese momento estaba Felipe Mora, Carlos González, y no tenían cupo, entre comillas, y dije ‘bueno, si no me quieren seguimos avanzando con lo que llegaron a ofrecernos”, relató en entrevista con Miguel Layún y su “We Are Brave”.

Fue atractivo volver a Liga MX

Tras su paso ‘desapercibido’ en el Benfica el chileno aseguró que la puerta que le abrió el América fue importante ya que sabía que volvería a tener regularidad como lo hizo en Pumas y finalmente se cerró el traspaso.

“Me llamó Miguel y te ponen la confianza, te llama el técnico, es diferente a que el club te quiera y se haga el negocio”, recalcó el futbolista que era seleccionado por su país.

Continuidad

“Justo venía la Copa América, al de 2019 en Brasil, entonces como no estaba jugando dije ‘si voy a América, conozco la liga y sé que voy a jugar mucho’ y sumar muchos partidos, me va hacer bien llegar a la Copa. Y dije vamos, se dio y llegué al América”, catapultó Nicolás Castillo.

