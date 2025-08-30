¡Paso perfecto! Real Madrid viene de atrás y derrota a Mallorca en LaLiga

Una vez más, Real Madrid se alzó con la victoria en LaLiga. El conjunto de Xabi Alonso fue medianamente superior al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu, por lo que logró alzarse con la victoria 2-1 tras ir abajo en el marcador.

Los primeros minutos marcaron el dominio del equipo blanco, por lo que lo reflejó en el marcador. Sin embargo, el tanto de Mbappé terminó por ser anulado tras un dudoso fuera de juego. Tras ese tanto anulado, fueron los de Mallorca quienes abrieron el marcador desde la táctica fija.

Pablo Torre mandó un gran centro desde el tiro de esquina al 18’, ocasión que no fue desaprovechada por Vedat Muriqi. El delantero de Kosovo se levantó por todos los aires de Madrid y remató de gran manera, pero ese tanto solo despertó el espíritu imbatible de los Merengues.

Remontada brasileña y turca

Los encargados de anotar los tantos de la voltereta blanca fueron Arda Güler y Vinícius Júnior, con grandes anotaciones cada uno. El primero fue del turco al 37’ en una jugada prefabricada por parte del cuadro de Xabi Alonso. Desde el tiro de esquina, un gran centro fue recentrado por Dean Huijsen, quien dejó solo y a placer a Güler.

Por su parte, el extremo brasileño apareció un minuto después de la anotación del turco. Vini llevó la pelota casi desde media cancha y a punto de ingresar al área grande lanzó un par de amagues que fueron suficientes para desestabilizar a la defensa. Cuando ingresó al área, el brasileño no dudó y un extraordinario fierrazo se coló en la portería de los Bermellones.

Segundo tiempo y el show del VAR

El equipo de Valdebebas salió inspirado, en especial Kylian Mbappé. El atacante galo anotó en los primeros minutos del complemento, sin embargo, el VAR hizo de nuevo de las suyas y le anuló el tanto a 'Donatello'.

Tras ese tanto, fueron los jugadores visitantes quienes dieron un paso al frente y atacaron la portería de Thibaut Courtois, aunque sin mucho peligro. Tras ese subidón de energía por parte del Mallorca, el Real Madrid respondió con otro gol que terminó por ser anulado, por una supuesta mano de Arda.

El equipo blanco terminó por adueñarse del balón y bajó las revoluciones del cuadro Bermellones, quienes corrieron tras la pelota en los últimos minutos. El marcador terminó con el 2-1 definitivo y el paso perfecto de Xabi en LaLiga.

