Julián Quiñones debuta con gol en la temporada 2025-26 con Al-Qadisiya

El delantero mexicano, Julián Quiñones, comenzó la temporada 2025-26 de la Liga de Arabia Saudita con el pie derecho al marcar en la victoria de su equipo, Al-Qadisiya, por 3-1 frente al Al-Najma en la Jornada 1. El exjugador del América, Atlas y Tigres fue determinante en el inicio de la campaña.

Así fue el gol de Quiñones

El tanto de Quiñones llegó en el minuto 45, justo antes del descanso, tras una jugada individual de Nahitan Nández. El uruguayo desbordó por la banda derecha y envió un centro raso que el atacante definió con potencia en el área chica para el 2-0 parcial que encaminó el triunfo.

Quiñones levanta la mano para ser convocado por la Selección Mexicana

El gol del mexicano se produjo en medio de la polémica por su ausencia en la convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos de la Selección Mexicana ante Japón y Corea del Sur, situación que generó debate entre los aficionados al considerarlo un jugador en gran momento.

Mateo Retegui abrió la cuenta para el Al-Qadisiya a los 7 minutos con un cabezazo certero, mientras que Ali Adnan descontó para el Al-Najma al 54. Finalmente, en el tiempo añadido, el cuadro local selló la victoria con el tercer tanto que aseguró los primeros tres puntos del campeonato.

En su primera temporada en Arabia, Julián Quiñones fue el máximo goleador del Al-Qadisiya con 25 tantos —20 en liga y cinco en copa— además de cinco asistencias. Ahora, con su estreno goleador en la nueva campaña, el atacante busca consolidarse como la gran figura de su equipo en la Saudi Pro League.

