¡En problemas! Bayern Munich sufre pero vence a Augsburgo en la Bundesliga

El Bayern Munich consiguió una nueva victoria en la Bundesliga, esta vez por 3-2 ante el Augsburgo, en un partido que dejó sensaciones contrastantes para el conjunto bávaro, que no mostró la misma contundencia de su goleada frente al Leipzig, pero logró asegurar tres puntos importantes en su visita.

Así fue la victoria de Bayern sobre Augsburgo

El encuentro comenzó con un dominio intermitente del Bayern, hasta que Serge Gnabry abrió el marcador con un cabezazo tras un centro preciso de Harry Kane, capitán de la Selección de Inglaterra. Minutos después, justo antes del descanso, Luis Díaz amplió la ventaja al rematar desde corta distancia tras una jugada de Konrad Laimer.

Pese a la desventaja de 2-0 al medio tiempo, Augsburgo no bajó los brazos y buscó meterse en el partido. Sin embargo, Michael Olise marcó el tercer tanto del Bayern con un disparo que dejó sin opciones al arquero Finn Dahmen, lo que parecía sentenciar el encuentro.

Augsburgo metió en problemas al Bayern

La reacción del Augsburgo llegó con orgullo y determinación. Kristijan Jakic recortó distancias con una volea que venció a Manuel Neuer y poco después, Mert Komur puso el 3-2 tras una gran jugada individual, lo que encendió la esperanza de la afición local con una remontada.

Finalmente, el Bayern Munich logró resistir los intentos del Augsburgo y mantuvo la ventaja para sellar el triunfo, aunque dejó la sensación de que pudo ampliar el marcador. Con este resultado, el equipo bávaro sigue firme en su pelea por el liderato de la Bundesliga.

