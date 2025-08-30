Nicolas Jackson será jugador de Bayern Munich, procedente de Chelsea

Nicolas Jackson será nuevo jugador de Bayern Munich. Después de algunos días de negociaciones, el conjunto bávaro logró un acuerdo con Chelsea para que el senegalés se mude de Londres a Alemania, de acuerdo con información de Fabrizio Romano.

Nicolas Jackson llegará al Bayern Munich

El movimiento será en calidad de préstamo inicialmente, con una cifra de 15 millones de euros por un año y una cláusula de compra no obligatoria por 80 mde. Los bávaros decidieron no arriesgarse y realizar el traspaso de esta manera, mismo caso que Chelsea, pues ya recibió una cantidad importante.

Números de Nicolas Jackson

Nicolas Jackson, con 24 años de edad, inició su carrera en el futbol europeo con el Mirandés, cuando pertenecía a Villarreal. En julio de 2023, el senegalés llegó a los Blues, donde ha jugado 81 encuentros con 30 goles y 12 asistencias.

Su posición favorita es como delantero centro y Bayern Munich se fijó en él para utilizarlo como respaldo de Harry Kane, la figura inglesa del club alemán. Luego de destacar en España e Inglaterra, Jackson vivirá un nuevo reto.

Con su llegada al Bayern, Nicolas Jackson tendrá la oportunidad de consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo y de aportar profundidad al ataque del cuadro bávaro, que busca mantener su protagonismo en Alemania y en Europa.

