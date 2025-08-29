¡Emotivo gesto! Santi Giménez dedica su festejo a Ardon Jashari tras su lesión de peroné

En las últimas horas, Santiago Giménez, delantero del AC Milan, estuvo involucrado en una polémica, esto luego de que saliera a la luz que en un entrenamiento lastimó a su compañero de equipo, Ardon Jashari.

Mostró solidaridad

Durante el juego de la Jornada 2 de la Serie A entre el Lecce y el AC Milan, el delantero mexicano marcó el segundo tanto del equipo, tras esto, Santi corrió a la banca para festejar con sus compañeros. Lo emotivo de la noche llegó cuando el atacante sacó una playera con el nombre de su compañero lesionado y la mostró ante las cámaras.

Desafortunadamente para Giménez y su gran homenaje, el gol fue invalidado por el VAR, luego de revisar una posición adelantada que al final el colegiado terminó por decretar ya si echar para atrás la anotación y que el gran festejo de Santi se quede en solo un recuerdo.

Acá el gol anulado a Santiago Giménez, milimétrico el fuera de juego pero existe. Una lástima por el control y la definición que había hecho con su pierna menos hábil. Lo positivo es que Milan ganó, aunque el mexicano sigue sin marcar.pic.twitter.com/2xBSUREWO8 — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 29, 2025

Opiniones divididas con Santi

Luego de que el entrenador Rossonero, Massimiliano Allegri, anunció que un choque entre Santi y Ardon causó la lesión del suizo, muchos fanáticos italianos no dejaron de atacar al mexicano, ya que la lesión de peroné sufrida por Jashari lo dejará fuera varios meses.

Aunque una lesión de este tipo puede dejar al jugador casi un año fuera, los médicos del club italiano aún no han dado una declaración oficial sobre el tiempo de recuperación del suizo.

