La previa del Barcelona para el duelo contra el Rayo Vallecano, parece encender la alarmas de los Blaugranas, esto ya que uno de los pilares del mediocampo, Gavi, resintió problemas en su rodilla derecha y tuvo que retirarse antes del final del entrenamiento.

Gavie n su regreso a LaLiga | @FCbarcelona

Gavi duda para el sábado

Gracias al programa, Tot Costa’ de Catalunya Ràdio, se pudo saber que el mediocampista español, se resintió de un problema en su rodilla, sin embargo, lo que preocupo al personal médico fue que el jugador recientemente salió de una lesión de casi un año por ruptura de ligamentos.

La recuperación sigue en proceso

Gavi se lesionó el 28 de noviembre de 2023, desde entonces, su recuperación se intentó llevar con la mayor precaución posible, para evitar alguna clase de recaída (misma razón por la cuál no inició en los primeros dos juegos de LaLiga).

Gavi en LaLiga | @FCBarcelona

Aunque aún no hay reporte oficial por parte del Barcelona, se espera que no sea nada grave y que Gavi fue retirado únicamente para no arriesgarlo, sin embargo, fanáticos y equipo tendrá que esperar hasta la última hora para saber de qué se trata.

El Barca visitará al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga, en un encuentro que aunque parece será 'pan comido' para los catalanes, el Rayo promete dar la sorpresa en el Estadio de Vallecas.

Entrenamiento del Barcelona | @FCbarcelona

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El emotivo gesto de la Selección Portuguesa en la convocatoria por Diogo Jota