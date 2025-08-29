En LaLiga no se puede dejar ir puntos y eso lo sabe perfecto el cuadro del Real Madrid, quién saldrá el siguiente sábado al nuevo Santiago Bernabeú en busca de otros tres puntos que lo coloquen en la parte alta de la tabla, como gran víctima delante suyo está el Mallorca.

Victoria del Real Madrid en la jornada 2 de LaLiga | @realmadrid

Los Bermellones, llegan a ‘La Casa Blanca’, con una derrota y un empate, sumando únicamente un punto, por lo que conseguir alguna cifra en el Bernabéu se ve más como un sueño que como una realidad.

Por otro lado, el Madrid llega de derrotar a domicilio al recién ascendido, Real Oviedo, luego de una gran demostración de futbol de los dirigidos por Xabi Alonso. En casa buscarán sumar nueve puntos de manera consecutiva y reafirmarse en la parte alta de la tabla.

Mallorca en duelo de LaLiga | @RCD_Mallorca

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Mallorca?

FECHA: Sábado 30 de agosto.

Sábado 30 de agosto. HORA: 13:00 (Hora CDMX).

13:00 (Hora CDMX). LUGAR: Santiago Bernabéu, Madrid, España.

Santiago Bernabéu, Madrid, España. TRANSMISIÓN: SKY SPORTS (516).

Duelo Real Oviedo vs Real Madrid | @realmadrid

