¡Mexicanos en acción! Todos los rivales de Mateo Chávez y Orbelín Pineda en la Conference League

Aldo Martínez
| 2025-08-29
@ AZAlkmaar / @AEK_FC_OFFICIAL
Terminó la espera para los futbolistas mexicanos, Orbelín Pineda y Mateo Chávez, pues tras la conclusión del sorteo del torneo UEFA Conference League, los compatriotas ya saben quienes serán sus rivales y las sedes de cada uno de lo encuentros.

Sorteo de la Conference League

Inicia el camino rumbo a Leipzig

Ambos jugadores no tendrán el camino fácil no a la final, sino a la fase eliminatoria, pues con duelos bastante parejos y muchos equipos fuertes en el camino, el AEK Atenas de Orbelín y el AZ Alkmaar de Mateo, tendrán que sacar su mejor futbol si desean avanzar a la siguiente ronda.

Rivales de Orbelín Pineda y A. E. K. Atenas

Local

  • Shamrock Rovers (Irlanda)
  • Aberdeen (Escocia)
  • U Craiova (Rumania)

Visitante

  • AC Fiorentina (Italia)
  • NK Celje (Eslovenia)
  • Samsunspor (Turquía)
Calendario de A.E.K.Atenas

Rivales de Mateo Chávez y el AZ Alkmaar

Local

  • Slovan Bratislava (Eslovaquia)
  • Jagiellonia Bialystok (Polonia)
  • Shelborne FC (Irlanda)

Visitante

  • Crystal Palace (Inglaterra)
  • FC Drita (Kosovo)
  • AEK Larnaca (Chipre)
Calendario del AZ en Conference League

