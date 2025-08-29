¡Mexicanos en acción! Todos los rivales de Mateo Chávez y Orbelín Pineda en la Conference League

Terminó la espera para los futbolistas mexicanos, Orbelín Pineda y Mateo Chávez, pues tras la conclusión del sorteo del torneo UEFA Conference League, los compatriotas ya saben quienes serán sus rivales y las sedes de cada uno de lo encuentros.

Sorteo de la Conference League | AP

Inicia el camino rumbo a Leipzig

Ambos jugadores no tendrán el camino fácil no a la final, sino a la fase eliminatoria, pues con duelos bastante parejos y muchos equipos fuertes en el camino, el AEK Atenas de Orbelín y el AZ Alkmaar de Mateo, tendrán que sacar su mejor futbol si desean avanzar a la siguiente ronda.

Rivales de Orbelín Pineda y A. E. K. Atenas

Local

Shamrock Rovers (Irlanda)

Aberdeen (Escocia)

U Craiova (Rumania)

Visitante

AC Fiorentina (Italia)

NK Celje (Eslovenia)

Samsunspor (Turquía)

Calendario de A.E.K.Atenas | @AEK_FC_OFFICIAL

Rivales de Mateo Chávez y el AZ Alkmaar

Local

Slovan Bratislava (Eslovaquia)

Jagiellonia Bialystok (Polonia)

Shelborne FC (Irlanda)

Visitante

Crystal Palace (Inglaterra)

FC Drita (Kosovo)

AEK Larnaca (Chipre)

Calendario del AZ en Conference League | @AEK_FC_OFFICIAL

