¡Mexicanos en acción! Todos los rivales de Mateo Chávez y Orbelín Pineda en la Conference League

Terminó la espera para los futbolistas mexicanos, Orbelín Pineda y Mateo Chávez, pues tras la conclusión del sorteo del torneo UEFA Conference League, los compatriotas ya saben quienes serán sus rivales y las sedes de cada uno de lo encuentros.
Inicia el camino rumbo a Leipzig
Ambos jugadores no tendrán el camino fácil no a la final, sino a la fase eliminatoria, pues con duelos bastante parejos y muchos equipos fuertes en el camino, el AEK Atenas de Orbelín y el AZ Alkmaar de Mateo, tendrán que sacar su mejor futbol si desean avanzar a la siguiente ronda.
Rivales de Orbelín Pineda y A. E. K. Atenas
Local
- Shamrock Rovers (Irlanda)
- Aberdeen (Escocia)
- U Craiova (Rumania)
Visitante
- AC Fiorentina (Italia)
- NK Celje (Eslovenia)
- Samsunspor (Turquía)
Calendario de A.E.K.Atenas | @AEK_FC_OFFICIAL
Rivales de Mateo Chávez y el AZ Alkmaar
Local
- Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Jagiellonia Bialystok (Polonia)
- Shelborne FC (Irlanda)
Visitante
- Crystal Palace (Inglaterra)
- FC Drita (Kosovo)
- AEK Larnaca (Chipre)
Calendario del AZ en Conference League | @AEK_FC_OFFICIAL
