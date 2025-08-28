Massimiliano Allegri ratifica continuidad de Santiago Giménez: 'Esperamos mucho de él'

El futuro de Santiago Giménez en el Milan ha sido confirmado por el propio entrenador rossonero, Massimiliano Allegri. A pesar de los rumores y las críticas que piden la salida del mexicano, el estratega italiano disipó cualquier duda sobre una posible salida del delantero y dejó claro que confía en su potencial para convertirse en el referente ofensivo del equipo.

Tras la caída del fichaje de Victor Boniface por una lesión en la rodilla y la reciente incorporación de Christopher Nkunku, el Milan se ha encomendado a los goles de Giménez, quien aún no se estrena en la presente temporada de la Serie A ni en la Coppa Italia.

Allegri confía en Santiago Giménez como hombre gol

En conferencia de prensa, Allegri reconoció que apenas lleva unos días trabajando con el exjugador del Feyenoord, pero aseguró que su salida está fuera de discusión. Ante la falta de otros delanteros, el estratega confía en que Giménez podrá demostrar su calidad con goles.

“Santi es, actualmente, el único delantero que tenemos. Es un gran jugador que marcó muchísimo en el Feyenoord; lo conozco desde hace 20 días: esperamos mucho de él”, reveló el italiano.

Las palabras del técnico llegan después de que surgieran rumores sobre una posible salida del mexicano, situación que el propio club y la representación del jugador desmintieron.

Las palabras de Allegri se unen a las del agente de Giménez, Rafaela Pimenta, quien también salió al paso de las especulaciones y fue contundente al afirmar que el delantero seguirá en el Milan: “Giménez no va a dejar al Milan. Puedo garantizar que esos reportes (de una posible salida) no son verdaderos, se va a quedar en el club”.

Debe demostrar con goles

Ahora, el delantero tiene la encomienda de responder ante la confianza con goles. En el partido debut de la temporada ante el Cremonese, Giménez no pudo marcar y vio un gol anulado. Aun así, Allegri y su entorno mantienen plena confianza en que el atacante mexicano podrá encontrar su mejor nivel.

Santiago Giménez podría volver a tener minutos este viernes en la visita del Milan al Lecce por la Jornada 2 de la Serie A, donde buscará estrenarse como goleador y comenzar a responder a las expectativas que lo rodean en el futbol italiano.

