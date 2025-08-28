¿Last dance? Cristiano Ronaldo manda mensaje que conmociona a sus seguidores

Previo al arranque de la Primera Liga de Arabia, la estrella del All-Nassr, Cristiano Ronaldo, se pronunció en redes sociales, esto con el fin de alentar a su seguidores a que no dejen de apoyar al equipo en la campaña por venir.

CR7 en Al-Nassr | @Cristiano

‘Lo necesitamos’

En la publicación de el ‘Bicho’, el jugador pide a los fanáticos que los acompañen en el camino de la nueva temporada, asegurando que el equipo peleará por el título, por lo que la conexión afición/equipo debe ser fundamental.

“Mañana empieza la liga. Hemos entrenado. Estamos listos. Pero no podemos solos... os necesitamos. Estaremos ahí dándolo todo. Luchando por el título, por el equipo, por cada uno de vosotros. ¿Nos acompañaréis hasta el final? Hagámoslo inolvidable”, se lee en la publicación de Ronaldo.

|

En busca de su primera estrella en medio oriente

Pese a convertirse en el deportista mejor pagado de la historia y ser un parteaguas para la ligas de medio oriente, el Comandante no ha podido levantar un trofeo oficial de FIFA con ele quepo amarillo, ahora y con el tiempo en contrarreloj para Cristiano, un nuevo año representa una nueva ilusión para el portugués.

La máxima estrella del balompié mundial está en sus últimos momentos como jugador profesional, por lo que su orgullo y hambre de triunfo, serán lo que impulse lo que podría significar su última oportunidad de quedar campeón como jugador profesional.

Pretemporada de Al-Nassr | @Cristiano

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mateo Chávez y AZ clasifican a la Conference League