Europa League 25/26: ¿Cuándo empieza, formato, fecha y sede de la Final?

La nueva edición de la UEFA Europa League está próxima a arrancar y con todos los equipos ya con boleto en mano, los bombos del sorteo para la Fase de Liga están definidos. A continuación, te presentamos todo lo que debes saber sobre el torneo internacional.

Para esta nueva edición, 13 equipos se clasificaron directamente para la fase liguera. Otros otros 12 aseguraron su plaza mediante la fase de clasificación, mientras que, los últimos 11 lugares se completaron con los perdedores de la clasificación a la Champions League. Entre este último grupo de equipos aparece el Fenerbahce, equipo del mexicano Edson Álvarez.

Formato del torneo

Hay que recordar que, al igual que la Champions League, la Europa League cambió su formato la temporada pasada. Ante esto en lugar de 32 equipos, ahora participarán 36, además, se eliminó la Fase de Grupos para implementar la Fase Liga, donde cada equipo juega 8 partidos y pelean un lugar en una tabla general con todos los participantes.

Los equipos jugarán cuatro encuentros en casa y cuatro fuera en la primera fase del torneo. Los ocho mejores de clasificados en esta etapa avanzarán directo a los Octavos de Final. Por su parte, los clubes que se ubiquen del noveno puesto y el al 24to se enfrentarán en un duelo de Playoff/repechaje, para ocupar los últimos ocho lugares de los Octavos. El resto de los equipos quedan eliminados.

Tras los duelos de repechaje, las eliminatorias avanzarán tal y como sucedía en las ediciones previas, con partidos de Ida y Vuelta. El ganador, ya sea en marcador global o en los penales, seguirá avanzando.

Fechas importantes

La fase liguera dará inicio entre el 25 y 26 de septiembre con la primera jornada, siendo esta la única que se jugará en dos días distintos. Posteriormente, continuará con la Jornada 2 (2 de octubre), Jornada 3 (23 de octubre), Jornada 4 (6 de noviembre), Jornada 5 (27 de noviembre), Jornada 6 (11 de diciembre), Jornada 7 (22 de enero del 2026) y concluirá con la Jornada 8 (29 de enero).

En cuanto a las rondas de eliminación directa, los juegos se disputarán el 19 y 26 de febrero los Play-offs. El torneo continuará con los Octavos de Final (12 y 19 de marzo), Cuartos de Final (9 y 16 de abril), Semifinales (30 de abril y 7 de mayo), concluyendo con la Final el 20 de mayo de 2026.

La sede para esta Final será en el Parque Beşiktaş en Estambul, Turquía. Este inmueble ya ha visto Finales de torneos internacionales por lo que, apunta a ser un lugar idóneo para el juego por el campeonato.

Equipos Clasificados

Salzburg

Sturm Graz

Genk

Ludogorets

GNK Dinamo

Viktoria Plzeň

Midtjylland

Aston Villa

Nottingham Forest

Lille

Lyon

Niza

Friburgo

Stuttgart

Panathinaikos

PAOK

Ferencváros

Maccabi Tel-Aviv

Bolonia

Roma

Feyenoord

Go Ahead Eagles

Utrecht

Brann

Braga

Porto

FCSB

Celtic

Rangers

Celta

Real Betis

Malmö

Young Boys

Basel

Fenerbahçe

Crvena Zvezda

