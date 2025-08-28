Lionel Messi sintió "miedo" en su regreso con el Inter de Miami

Lionel Messi comandó este miércoles la victoria del Inter de Miami sobre Orlando CIty con un doblete en el segundo tiempo, con el que obtuvieron su pase a la Final de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues el rosarino en una entrevista después del partido confesó sentir temor antes del juego.

Messi llevaba varias semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión muscular menor en su pierna derecha siendo sustituido en el juego contra el Necaxa, siendo aquella la última vez que se le había visto en el campo.

No jugaba desde 2 de agosto | AP

Leo está de regreso

"Me preparé para este partido, sabía lo importante que era el rival, un rival muy complicado. Este año nos ganó los partidos, en el primer tiempo me sentí con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", confesó el '10'.

La victoria contra Orlando le otorga al Inter de Miami su boleto para la Concachampions del próximo año.

Reveló sentir miedo | AP

'La Pulga' buscará este domingo conquistar su segunda Leagues Cup con los de Miami, sumando además la primera junto a su entrañable amigo, Luis Suárez bajo las órdenes de Javier Mascherano.

Buscarán el título | AP

