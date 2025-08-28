Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Lecce vs AC Milan?

Continúan las acciones en las ligas del viejo continente, esta vez sale al terreno de juego uno de los equipos histórico de Italia, el AC Milan, para enfrentar al Lecce, quien busca dar la campanada en este segunda fecha.

Jornada 1 de la Serie A | @acmilan

El equipo de Santiago Giménez, llega tras un amargo debut en casa, tras caer sorpresivamente ante el Cremonese 1-2. Por su parte, el Lecce, viene de empatar a cero con el Genoa de Johan Vásquez.

Los Rossoneri buscarán retomar el camino de la victoria y así volver a recuperar su confianza, ya que entre lesiones y malos resultados, el cuadro de Massimiliano Allegri parece no encontrar su mejor momento en el arranque del campeonato.

Santi Giménez en AC Milan | @acmilan

¿Cuándo y dónde ver el AC Milan vs Lecce?

FECHA: Viernes 29 de agosto.

Viernes 29 de agosto. HORA: 12:49

12:49 LUGAR: Stadio Via del Mare, Lecce, Italia.

Stadio Via del Mare, Lecce, Italia. TRANSMISIÓN: ESPN, DISNEL +

Lecce en la Serie A | @OfficialUSLecce

