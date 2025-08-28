Rubén Amorim pone su futuro en el aire

Luego de la dura caída del Manchester United en la Copa de la Liga frente al Grimsby Town de la cuarta división inglesa, en tanda de penales, los rumores no dejaron de dispararse sobre el futuro del entrenador en el club inglés.

Derrota del United en la Copa de la Liga | @ManUtd

Los Red Devils invirtieron más de 200 millones de euros este verano para reforzar el equipo, sin embargo, el comienzo de temporada no ha sido el esperado, pues en Premier League aún no conocen la victoria luego de dos fechas.

¿Qué dijo Rubén Amorim tras la derrota en la Copa de la Liga?

"Algo tiene que cambiar y no vamos a cambiar otra vez a 22 jugadores", señaló Rubén Amorim, tras el encuentro.

"Creo que los jugadores hablaron muy alto sobre lo que quieren hoy", añadió refiriéndose a la mala actitud con la que los jugadores enfrentaron el partido.

Según el Daily Mail en Inglaterra, el equipo llegó a la ciudad a la una de la mañana, tiempo local; a pesar de ello, el ex técnico del Sporting fue visto a primera hora para preparar lo que será el duelo frente al Burnley este sábado en Old Trafford.

Rubén Amorim en Manchester United | @AmorimRed_Army

A pesar de estás declaraciones, fuentes de Manchester aseguran que no existen planes de cambiar de timón en este inicio de temporada y que las palabras de su entrenador fueron reflejo del mal manejo de emociones después de la eliminación.

El mercado de fichajes termina este domingo, y el club trabaja en algunas salidas, por lo que para muchos jugadores, el duelo de este sábado será determinante para definir su futuro.

Duelo de Manchester United vs Grimsby Town | @ManUtd

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chelsea llega a acuerdo con Manchester United por Alejandro Garnacho