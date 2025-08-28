Butragueño opina sobre Gilberto Mora en el Real Madrid: "Siempre buscamos grandes jugadores"

Gilberto Mora es uno de los más grandes prospectos del balompié mexicano en los últimos años, por lo que una ola de rumores lo han envuelto en distintos equipos. En las últimas horas, el rumor sobre el Real Madrid se hizo cada vez más fuerte, por lo que Emilio Butragueño, una de las más grandes leyendas del conjunto merengue, comentó sobre el tema, dejando en claro que los de Valdebebas siempre buscan a los mejores jugadores.

'El Buitre' argumentó que la nacionalidad no importa dentro del equipo blanco, pues lo único necesario es la calidad. "Nosotros siempre buscamos grandes jugadores, sin importar la nacionalidad".

Butragueño |@90sfootball|

"Tuvimos uno (un mexicano) que formó parte de nuestra historia": Butragueño

Emilio comenzó su intervención sobre Gilberto Mora con un recuerdo muy especial, con el de la máxima leyenda mexicana en el viejo continente. Hugo Sánchez y Butragueño compartieron vestidor y éxitos dentro de Valdebebas, por lo que el histórico exjugador español destacó la presencia de 'Hugol' en Madrid.

"Tuvimos uno (Hugo Sánchez) que forma parte de nuestra historia y por el que sentimos una gran gratitud. Nos unió a ese país, porque yo en lo personal le tengo un gran cariño, como todos saben", agregó en la entrevista a TNT Sports.

Ambos en el Real Madrid | @abogadopateador|

Real Madrid y sus rivales en Champions

Emilio Butragueño fue entrevistado tras el sorteo de la Champions League. El legendario ‘Buitre’ se limitó a contestar sobre sus siguientes rivales, pues la gran mayoría son de gran nivel, como Manchester City o Juventus.

