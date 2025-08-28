Gilberto Mora es del interés de Real Madrid, confirma agente del mexicano

El futbol mexicano tiene a una gran promesa entre sus filas. Se trata de Gilberto Mora, futbolista de 16 años que ha destacado en la Liga MX con Tijuana y también con la Selección, gracias a sus habilidades como mediocampista a su corta edad.

IMAGO7

Agente de Gilberto Mora confirma interés del Real Madrid

Por ello, algunos equipos se han acercado para valorar la opción de su fichaje. Su agente, Rafaela Pimenta confirmó en una entrevista con el medio español, ‘El Chiringuito’ que el conjunto Blanco está interesado en él.

“En Copa Oro fue el más joven, también en cualquier torneo internacional. Un chico muy bien, han hablado de él en todos los sitios. Lo han relacionado (con Real Madrid) yo creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos, es un chico muy joven y muy fuerte, vamos a escuchar aún muchos pensamientos, ideas y a ver qué va a pasar”, dijo Pimenta.

IMAGO7

Gilberto Mora no puede ser fichado hasta la mayoría de edad

Cabe recordar que Gilberto Mora todavía no podría tener algún movimiento, ya que FIFA impide que jugadores menores de edad sean fichados, por lo que cualquier equipo tendrá que esperar a que cumpla 18 años para incorporarlo.

Mora tiene experiencia con la Selección Mexicana en la Copa Oro, además de brillar en la Liga MX con Tijuana. Con 16 años de edad, el mediocampista pinta para tener una carrera exitosa, aunque su entorno se lo toma con cautela.

IMAGO7

