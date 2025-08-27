¡Cuenta regresiva! Sebastián Cáceres tiene pocos días para definir su futuro

El mercado de fichajes continúa en marcha y para algunos jugadores, la presión ha aumentado, pues en los próximos días cerrará en algunas ligas.

El tema es con Sebastián Cáceres, quien tiene posibilidades para salir al futbol de Europa, aunque deberá acelerarse la negociación si el jugador desea dejar al América en esta ventana de mercado, de lo contrario, tendría que esperar hasta el invierno para buscar una salida.

¿Qué equipo quiere a Sebastián Cáceres?

Desde hace días dimos a conocer que el central uruguayo tenía una oferta para ir al futbol de Inglaterra con el Ipswich Town, equipo que se encuentra en la Championship, o segunda división inglesa.

El problema es que la oferta fue demasiado baja, por lo que el América la descartó de inmediato y dejó en claro al equipo que necesitarían aumentar la cifra para poderse quedar con el pase de Cáceres.

El conjunto de Coapa pide 8 millones de dólares para darle salida a Cáceres y en caso de que no llegue esa cantidad, se quedaría en América por unos meses más, aunque todavía quedan días para que puedan llegar a un acuerdo los dos equipos.

¿Cuál es la fecha límite para la salida de Sebastián Cáceres de América?

Es aquí donde entra la cuenta regresiva, pues contrario a lo que sucede en México, el mercado de fichajes en Inglaterra termina el 1 de septiembre, por lo que tiene cinco días más para poder cerrar su salida así Viejo Continente.

El mercado en Inglaterra cierra a las 11 de la noche en tiempo local, es decir a las 6 de la tarde en la hora del Este. En América han sido claros y, si la oferta es buena, no existiría una negociación, apoyarían al jugador para que pueda salir al futbol de Europa. Ahora, Ipswich Town tiene menos de una semana para lanzar la oferta definitiva al América, mientras que Sebastián Cáceres sigue entrenando al parejo, esperando que su futuro se defina en las próximas horas.

