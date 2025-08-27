Así es como Sarah Lubbert podría estar involucrada en la adaptación de Allan Saint-Maximin

El nuevo gran fichaje del América y que ya debutó con gol, Allan Saint-Maximin, podría encontrar en Coapa la gran ayuda que necesitará para una adaptación en la Ciudad de México, hecho que sería clave en el rendimiento del jugador, además de ser beneficioso para el equipo.

Xavier Mayol, prometido de Sarah Lubbert podría a ayudar a Maximin

De acuerdo con el periodista de TUDN, Júlio Ibañez, las Águilas del América parecen haber reencontrado la solución para ayudar a que su refuerzo bomba se adapte de la mejor y más rápida manera, con la ayuda del prometido de Sarah Lubbert, Xavier Mayol, quien además es entrenador de fuerzas básicas en el club.

Mayol es de origen catalán, por lo que entiende muy bien el francés, situación que podría aprovechar André Jardine y su cuerpo técnico para llevara sesión con sesión a ‘Maxi’, además de junto con su pareja, ayudarlo a adaptarse a las condiciones de la CDMX, así como también a encontrar vivienda o un lugar donde pueda sentar cabeza con su famila.

Además del proyecto Maximin-Mayol, América le proporcionó al jugador un chofer personal que pueda empezar a ayudarlo a conocer la ciudad, así como la ayuda de varios compañeros en el vestuario que puedan traducir al francés, siendo Jonathan Dos Santos uno de ellos.

Maximin llegó como la ‘gran bomba’ del torneo Apertura 2025 para las Águilas del América y no fue para menos, pues a dos semanas de su arribo a Coapa, el jugador deslumbró a propios y extraños en su debut con el Ame ante los Rojinegros del Atlas, encuentro donde demostró su cálida, explosividad y compromiso con los de Coapa.

