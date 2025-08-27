Carl’s Jr. arma la cascarita entre amigos con sabor a América

El espíritu futbolero se hizo presente en el CECAP, donde Carl’s Jr. organizó una cascarita muy especial entre creadores de contenido y aficionados del Club América.

Divididos en dos equipos Amarillo y Azul, los participantes convivieron y disfrutaron de un partido amistoso lleno de buen ambiente, goles y mucha pasión por los colores azulcrema.

Tuvieron dos equipos | ILIANY APARICIO

La marca, orgulloso patrocinador del Club América, llevó al campo un balón especial diseñado para la ocasión, con los logotipos tanto de Carl’s Jr. como del club, reforzando así su compromiso con la afición y el deporte.

La hidratación corrió por cuenta de Coca-Cola, que mantuvo frescos a todos los asistentes durante la jornada.

Hubo varios creadores de contenido | ILIANY APARICIO

Entre los participantes destacados estuvieron reconocidos creadores de contenido como Javitrickss, Markdelaguila, Daniel Villegas, El Tío Pedro, Oscar Blass, José Gloria, Belén Fortes y El Tío FX.

