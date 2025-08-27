¿Bomba? Mahrez y su 'guiño' al América gracias a Allan Saint-Maximin

La llegada de Allan Saint-Maximin a Las Águilas continúa dando de que hablar y luego de que el atacante francés se estrenara como goleador del América, ahora otro crack comienza a 'hacer ruido' en Coapa: Riyad Mahrez.

Las redes sociales comenzaron a estallar al ver que el exjugador del Manchester City, Riyad Mahrez, celebró el gol de Allan Saint-Maximin al Atlas el pasado domingo.

Saint-Maximin publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram, misma que fue comentada por Mahrez y a pesar de que fueron unos simples emojis de fuegos, esto enloqueció a la afición azulcrema.

¿Guiño al América?

Pese a que los aficionados del América se emocionaron y quisieron tomar esto como un guiño al equipo, esto solamente se trata de un gesto de Mahrez a Saint-Maximin, pues fueron compañeros en el Al-Ahli antes de que el francés.

La afición pide a Mahrez para el América

Aprovechando que Riyad Mahrez ahora sabe de la existencia del Club América gracias a Saint-Maximin, la afición de Las Águilas no dudó en llenar de comentarios las redes sociales del argelino pidiendo que llega a Coapa como lo hizo su amigo.

"Ven al América" "Te esperamos el siguiente verano", son algunos de los comentarios de la afición de Las Águilas.

