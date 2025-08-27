La Liga MX registró su mejor arranque goleador en los últimos 10 años

Un arranque goleador. El Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX ha marcado un registro histórico en goles, consolidándose como el mejor inicio de los últimos diez años y de los últimos 20 torneos cortos.

Tras disputarse seis jornadas completas y con un partido pendiente (Chivas vs. Tigres), la Liga MX suma 168 goles en 53 partidos, lo que representa un promedio de 3.16 anotaciones por encuentro.

El mejor arranque desde el Apertura 2015

Para encontrar un torneo con más goles a estas alturas, hay que remontarse al Apertura 2015, cuando se anotaron 172 goles en 54 partidos, con un promedio de 3.18 tantos por juego. Desde entonces, ningún torneo había alcanzado cifras tan altas en tan pocas jornadas.

La tendencia ofensiva del presente campeonato refleja un espectáculo constante en las canchas mexicanas, con encuentros de alta intensidad y múltiples anotaciones. De hecho en lo que va del torneo, sólo hemos visto dos partidos sin goles en el Cruz Azul vs Mazatlán y Pumas vs Puebla.

El dato confirma que la Liga MX Apertura 2025 se perfila como uno de los torneos más entretenidos de la última década, con equipos que priorizan el ataque y partidos que mantienen al aficionado al filo de la butaca.

Comparativa de goles en los últimos torneos tras seis jornadas

La diferencia del Apertura 2025 respecto a ediciones anteriores es notable. En los últimos diez torneos, el promedio de goles había oscilado entre 117 y 160, muy por debajo de los actuales 168.

Apertura 2025: 168 goles

Clausura 2025: 151

Apertura 2024: 148

Clausura 2024: 136

Apertura 2023: 160

Clausura 2023: 126

Apertura 2022: 150

Clausura 2022: 117

Apertura 2021: 119

Clausura 2021: 133

