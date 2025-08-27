LIGA BBVA MX relanza la campaña “La Liga de la Afición” para el Apertura 2025

La LIGA BBVA MX anunció el relanzamiento de su campaña “La Liga de la Afición”, una iniciativa que busca reconocer y celebrar a los más de 200 millones de seguidores del futbol mexicano en México y el mundo. El objetivo, según la propia liga es, 'fortalecer la conexión entre los clubes y sus aficionados' a través de activaciones, experiencias durante todo el Torneo Apertura 2025.

IMAGO7

Una campaña para 200 millones de aficionados

“La Liga de la Afición” estará activa durante todo el campeonato con la participación de los 18 clubes de la LIGA MX, los 10 patrocinadores oficiales (BBVA, Voit, Tecate, Nissan, Caliente, Charly, Maggi, Rexona, Ruffles y Expedia), además de plataformas digitales, medios tradicionales e influencers.

Entre las principales acciones destacan:

Activaciones en estadios para que los aficionados vivan experiencias únicas en cada jornada.

Dedicación especial a cada uno de los 18 clubes, con actividades y contenidos exclusivos en colaboración con los equipos.

Colaboraciones con patrocinadores que acercarán más beneficios a los seguidores.

Nuevos embajadores por club, quienes representarán la pasión de los aficionados.

Producción audiovisual y piezas digitales que contarán historias reales de lealtad y orgullo.

Balones conmemorativos de cada club.

Protocolos oficiales de la LIGA MX, incluida la Gran Final.

IMAGO7

Resultados de la primera fase

En su primera etapa, “La Liga de la Afición” estuvo presente en 62 partidos, incluida la Final del Clausura 2025, con más de 1,500 publicaciones en redes sociales entre la LIGA MX y los clubes participantes. La campaña logró alcanzar hasta 42 millones de aficionados, consolidándose como una de las iniciativas de mayor alcance en el futbol mexicano.

Con este relanzamiento, la LIGA BBVA MX busca acercar a los equipos con los aficionados a través de dinámicas y publicaciones en redes sociales.

IMAGO7

