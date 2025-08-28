Conference League 2025/26: ¿Cuándo empieza, formato, fecha y sede de la Final?

Este jueves quedaron definidiso los últimos invitados a la Conference League 2025/26. Será la quinta edición del tercer torneo continental de la UEFA.

El sorteo de esta competencia se combinará por primera vez con el de la Europa League y se realizará este viernes 29 de agosto, a las 6:00 horas (tiempo del centro de México). El mismo se realizará por medio de un software, al igual que en la Champions League.

Fechas importantes de la Conference League 2025/26

El calendario de partidos con las fechas y los horarios de inicio se elaborará de forma posterior al sorteo, y se publicará a más tardar el domingo 31 de agosto. El formato de la competencia es el mismo de la temporada anterior: los 36 clubes clasificados juegan la Fase de Liga contra seis oponente distintos, tres juegos en casa y tres de visitante.

El sorteo se realizará este viernes | UEFA

Los equipos estarán divididos en seis bombos de seis, de acuerdo con el Coeficientes UEFA. Cada club se enfrentará a un rival por bombo. Al final, los ocho mejor ubicados en la tabla clasificarán directo a Octavos de Final; mientras que los ubicados del 9° al 24° juegan los play-offs.

La Fase de Liga está prevista para comenzar el 2 de octubre, con la Jornada 1, y finalizar el 18 de diciembre.

Jornada 1: 2 de octubre de 2025

Jornada 2: 23 de octubre de 2025

Jornada 3: 6 de noviembre de 2025

Jornada 4: 27 de noviembre de 2025

Jornada 5: 11 de diciembre de 2025

Jornada 6: 18 de diciembre de 2025

La Conference League celebrará su sorteo este viernes | UEFA

La Fase Eliminatoria está prevista para comenzar el 19 de febrero con el inicio de Play-offs, que concluirán el 26 del mismo mes. La Final está programada para el 27 de mayo de 2026 y se jugará en el RedBull Arena en Leipzig.

Play-offs de la fase eliminatoria: 19 y 26 de febrero de 2026

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

Final: 27 de mayo de 2026

¿Qué mexicanos jugarán la Conference League 2025/26?

En esta ocasión, solo habrá dos representantes del futbol mexicano. Orbelín Pineda logró su boleto con AEK Atenas tras eliminar con marcador global 3-1 a Anderlecht de César 'Chino' Huerta. Mientras que Mateo Chávez jugará con AZ Alkmaar, que dejó fuera a Levski Sofia, con un global 6-1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Champions League: ¿Quiénes son los equipos debutantes de la próxima temporada?

Orbelín Pineda y AEK Atenas disputarán la Europa League | X: @aek_fc_official