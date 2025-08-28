¿Cuántas finales ha jugado Lionel Messi en su carrera?

Lionel Messi continúa ampliando su legado como el futbolista más ganador de todos los tiempos. El astro argentino, actual jugador de Inter Miami, está a punto de disputar una nueva final en la Leagues Cup 2025, donde el conjunto de Florida enfrentará a Seattle Sounders tras eliminar a Orlando City en Semifinales.

Será la segunda final de Messi con Inter Miami, después de la conquista histórica en la Leagues Cup 2023, cuando recién se había incorporado al equipo y lo llevó al primer título internacional de su historia.

Buscará su segundo título de Leagues Cup | MEXSPORT

Hasta el momento, Lionel Messi suma 46 títulos colectivos, lo que lo convierte en el futbolista más laureado de todos los tiempos. Ha superado a Dani Alves (43) y al brasileño Marquinhos (40).

Sin embargo, no todos esos trofeos llegaron mediante finales directas, ya que varias conquistas corresponden a ligas largas como LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia y la MLS de Estados Unidos.

En lo que respecta a partidos decisivos, Messi ha jugado 53 finales, de las cuales 35 fueron a partido único, el mismo formato que tendrá la final de la Leagues Cup 2025. Obviamente el más importante de todos ellos fue en Qatar hace casi tres años en donde por fin logró levantar la tan ansiada Copa del Mundo con la Selección Argentina.

A su vez, fue con Barcelona con quien disputó más finales para un total de 22, en las cuales logró sumar 18 títulos, mientras que con París St Germain e Inter Miami, todas las finales que disputó (2), las logró ganar.

El Mundial es su final mas importante | MEXSPORT

Récord de Messi en finales a partido único

En sus 35 finales a partido único, Lionel Messi registra:

25 victorias

9 derrotas

24 goles

11 asistencias

Un rendimiento que lo coloca como uno de los jugadores más determinantes en instancias definitivas.

Todas las finales de Messi

Selección Argentina (10)

Mundial : 2 (campeón en 2022, subcampeón en 2014)

: 2 (campeón en 2022, subcampeón en 2014) Copa América : 5 (campeón en 2021 y 2024)

: 5 (campeón en 2021 y 2024) Finalissima : 1 (campeón en 2022)

: 1 (campeón en 2022) Juegos Olímpicos : 1 (oro en Pekín 2008)

: 1 (oro en Pekín 2008) Mundial Sub-20: 1 (campeón en 2005)

Con el FC Barcelona (22)

Champions League : 3 (todas victorias)

: 3 (todas victorias) Supercopa de Europa : 4 (todas victorias)

: 4 (todas victorias) Copa del Rey: 10 (siete títulos)

10 (siete títulos) Supercopa de España : 2 (1 victoria)

: 2 (1 victoria) Mundial de Clubes: 3 (todas vitorias)

PSG (1)

Trophée des Champions: 1(título)

Inter Miami (2)

Leagues Cup: campeón en 2023 y finalista en 2025*

Cabe destacar que, además de las Finales ya comentadas, el astro argentino también sumó otros 17 partidos de Finales, sin embargo, estos fueron a Ida y Vuelta, todos ellos en la Supercopa de España, donde disputó nueve ediciones entre 2006 y 2017. En estos juegos, tuvo un récord de seis victorias y tres derrotas sumando un total de 13 goles.

Sigue sumando títulos colectivos | MEXSPORT

