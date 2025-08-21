Luis Suárez reitera su deseo de retirarse con Lionel Messi

Tras haber sido clave en la victoria de Inter Miami contra Tigres en la Leagues Cup, Luis Suárez habló sobre su futuro y reiteró que le gustaría retirarse al mismo tiempo que su compañero, Lionel Messi.

El delantero uruguayo, que tiene contrato con las Garzas hasta diciembre de este año, aclaró que se deben alinear los intereses individuales de cada uno, recordando que Messi se encuentra negociando una renovación de contrato.

AP

“Creo que los dos (Messi y yo) estamos bastante grandes ya y cada uno va a tomar su decisión, cuál sea la correcta para cuada uno pensando en el bien de cada uno, personal. Sí te puedo decir que me encantaría retirarme junto con él (Messi) porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad, puede ser, pero depende también de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento”, dijo a los medios.

¿Quiere quedarse en la MLS?

Asimismo, Suárez aseguró que él cuenta con la disposición de extender su vínculo con Inter Miami, por lo que no habrá problema en firmar un nuevo contrato si el club así lo desea.

“Si el club quiere (que renovemos), no vamos a tener ningún problema”, agregó.

En todas las competencias, el delantero de 38 años ha disputado 74 partidos con el equipo de la MLS, registrando 38 goles y 27 asistencias.

