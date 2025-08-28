Champions League 2025/26: ¿Cuánto tendrá que viajar Real Madrid para enfrentar a Kairat Almaty?

¿Torneo europeo o intercontinental? Con su sorpresiva clasificación a la Fase de Liga de la Champions League, Kairat Almaty se convirtió en uno de los rivales más incómodos para la Temporada 2025/26, pero no tanto por el nivel deportivo, sino por lo complicado que será el viaje para los clubes que lo enfrenten como visitante. Tal es el caso de Real Madrid.

Los Merengues, máximos ganadores de la competencia de la UEFA, fueron uno de los equipos que quedaron emparejados con los kasajos como visitante. Por lo que el equipo de Xabi Alonso tendrá que viajar hasta el Estadio Central, un traslado que tomará casi el mismo tiempo que si viajaran a México, aunque sin que la necesidad de cruzar un océano.

Real Madrid tuvo un desafortunado sorteo | AP

¿Por qué hay un equipo kazajo en la Champions League?

Aunque la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia Central, un pequeño porcentaje de Kasajistán también está en Europa, al oeste del Río Ural. Por esta razón, en 2002 la UEFA aprobó la inclusión de este país a sus competencias, aunque nunca había trascendido hasta ahora que se metió a Fase de Liga de la Champions League.

¿Cuánto tendrá que viajar Real Madrid para enfrentar a Kairat Almaty?

En línea recta, la capital de España se encuentra a seis mil 430 kilómetros, que se convierten en poco más de ocho mil al momento de trasladarse por tierra. Mientras que en avión el tiempo de vuelo es entre 10 y 13 horas, dependiendo aerolíneas, escalas, etc. Es decir que para su juego en Champions League, los Merengues ocuparán casi un día entero en traslados de ida y vuelta.

Kairat es uno de los invitados inesperados | AP

A ello se suma que Almaty, que está más cerca de China que España, tiene climas muy extremos, con temperaturas de hasta 10° bajo cero en frío y de 35° en calor. Mientras que la altura es de 900 metros sobre el nivel del mar, por los 657 metros de Madrid.

Los viajes de Real Madrid en Champions League

Además de a Kasajistán, el club blanco tendrá que viajar a Liverpool (dos horas y media de vuelo, aproximadamente), Lisboa (una hora de vuelo), y a El Pireo, Grecia (tres horas y media de vuelo), para enfrentarse a los Reds, Benfica y Olympiacos. Curiosamente, entre estos tres viajes no igualan lo que implica viajar hasta Almaty.

La visita a Kairat será una de las más pesadas | AP