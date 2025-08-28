Agenda deportiva del viernes 29 de agosto

Fórmula 1, Serie A y Cristiano Ronaldo. Este viernes 29 de agosto estará lleno de actividad deportiva en distintas disciplinas, desde el asfalto en el Circuito de Zandvoort hasta el césped en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. La F1 regresa tras la pausa de verano y de cara a las últimas diez carreras del año; mientras que la Liga MX tendrá su última jornada antes de la pausa por la Fecha FIFA.

El Apertura 2025 promete emociones

En el caso del futbol mexicano, tendrá su segunda pausa del semestre. La primera fue por el inicio de la Leagues Cup 2025, mientras que en esta ocasión será de cara a los compromisos de las selecciones nacionales. La Jornada 7 comenzará con el compromiso entre FC Juárez y Mazatlán, mientras que Atlético San Luis recibirá a Toluca, que llega herido tras la derrota contra Cruz Azul.

Rayados es uno de los equipos que tendrá actividad | IMAGO 7

Mientras que en el último juego de este primer día de actividad, Puebla recibirá a Rayados de Monterrey. Será un duelo de extremos, sotanero contra líder, en el primer compromiso de Hernán Cristante como local tras asumir la dirección técnica de la Franja.

También tendrá actividad el equipo femenil de Monterrey, cuando reciba a las Bravas en el arranque de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil. Las regias buscarán acercarse a los líderes, mientras que el equipo fronterizo tratará de consolidarse en zona de clasificación.

Santi Giménez por la revancha en la Serie A

En medio de rumores sobre la llegada de otro delantero, Santiago Giménez buscará reencontrarse con el gol en este inicio de la Temporada 2025-26. El mexicano se enfrentará a Lecce en la visita de AC Milan en la segunda jornada de la Serie A, misma en la cual tendrá actividad Cremonese contra Sassuolo.

Comienza la actividad en la Saudi Pro League | X: @Cristiano

También en el futbol internacional, comenzará la temporada en la Saudi Pro League, con el compromiso entre Al Hilal en casa frente a Al Riyadh. También saldrá a escena Cristiano Ronaldo con Al Nassr, que visitará a Al Taawon, en el primer partido para el portugués luego de perder la Supercopa de Arabia Saudita a media semana.

Otros deportes en acción

Lejos del futbol, comenzará el Gran Premio de Países Bajos, primera carrera tras la pausa de verano. Las Prácticas Libres comenzarán por la madrugada en el Circuito de Zandvoort, donde McLaren tratará de reafirmar su superioridad. Mientras que en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Charros de Jalisco y Unión Laguna definirán al último invitado a la Serie de Campeonato de la Zona Norte.

