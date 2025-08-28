Oussama Idrissi descarta que América sea un parámetro para Pachuca

El futbolista Oussama Idrissi, futbolista estrella de los Tuzos del Pachuca, dejó en claro que su equipo no tiene nada que demostrar en el partido frente al América, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En entrevista el atacante marroquí señaló que los dirigidos por Jaime Lozano saben perfectamente cómo encarar el duelo de este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se medirán a las Águilas, en busca de cobrar venganza tras quedar eliminados ante América en el Clausura 2025.

Advirtió a América | IMAGO7

Pachuca sabe qué hacer ante cualquier rival

El jugador subrayó que el choque ante América no representa un parámetro para medir el nivel del equipo hidalguense, ya que confían en su idea de juego y en el nivel mostrado en el arranque del torneo, en el cual marchan cuartos a sólo dos puntos del liderato.

“Parámetro no, porque nosotros sabemos qué tenemos que hacer en la cancha, qué tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que poner para competir contra cualquier equipo. Sabemos que ahora tenemos en América, a Cruz Azul, equipos muy buenos, con jugadores de todos lados del mundo, pero también sabemos que nosotros tenemos un plan clarísimo de cómo enfrentar a cada rival”, afirmó Idrissi.

Llegan con confianza a enfrentar a las Águilas | IMAGO7

América será rival complicado

El marroquí también reconoció la dificultad que implica jugar contra América, especialmente de visita, sobre todo por su afición y la calidad de su plantel. “No va a ser fácil, porque jugar en América con su afición, con su experiencia, con los jugadores que tiene, es algo interesante para todos otra vez. Vivimos el día a día, y ahora necesitamos durante la semana mejorar cosas para conquistar las diferencias”.

Quieren seguir con el buen paso | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Habrá Turco para rato! Toluca confirma la continuidad de Antonio Mohamed