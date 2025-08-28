"Fue arrogante". Peláez critica decisión de Caixinha en Final de Cruz Azul contra América en 2018

Ricardo Peláez, exdirector deportivo de Cruz Azul, avivó la polémica sobre la final del Apertura 2018, en la cual la Máquina perdió 2-0 frente al América, extendiendo su dolorosa sequía de títulos en la Liga MX. En una reciente declaración, Peláez atribuyó la derrota a un error táctico por una mala decisión del entonces técnico Pedro Caixinha.

En un análisis en ESPN, Peláez, destacó los cambios que realizó el portugués para la Final, específicamente refirió a la decisión de salir de inicio con Milton Caraglio y Martín Cauteruccio en el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Esta decisión no solo rompió la coherencia táctica, sino que sorprendió a Peláez.

Cauteruccio y Caraglio salieron de inicio en aquella Final | IMAGO 7

Peláez acusó de arrogancia a Caixinha

En ese contexto, el exdirectivo compartió el intercambio que sostuvo con el estratega. "Jugamos todo el torneo con un solo centro delantero. Llega la final y deciden jugar los dos de titulares".

"Yo pregunté: 'Caixinha, ¿por qué? Si no entrenaste todo el torneo con dos puntas'. La respuesta de Caixinha fue arrogante: 'Tranquilo, el partido está ganado Ricardo, por favor'", declaró.

Peláez cuestionó la alineación de Caixinha | IMAGO 7

Tensiones entre Caixinha y Peláez

La relación entre Peláez y Caixinha se deterioró rápidamente, culminando con el despido del técnico portugués en septiembre de 2019. En febrero de 2020, Caixinha reapareció en los medios para criticar duramente a Peláez, acusándolo de querer apropiarse de la institución.

Estas declaraciones generaron molestia en el exdirector deportivo, quien, según informes, se mostró desconcertado por los comentarios de su excolaborador. Peláez, por su parte, defendió su gestión al frente de Cruz Azul, recordando que bajo su liderazgo el club logró llegar a una final tras años de irregularidad.

Caixinha y Peláez terminaron de mala forma su relación | MEXSPORT