Juárez vs Mazatlán ¿Cuándo y dónde ver el partido de Jornada 7 del AP25?

Regresa la acción de la Liga MX. Estamos casi llegando a la parte media del Apertura 2025, por lo que los equipos no pueden seguir dejando ir puntos si es que quieren terminar dentro de los primeros 10 lugares y así pelear por un lugar en la Liguilla. Este caso es aún más destacado en el caso de Juárez y Mazatlán, los equipos que arrancan la actividad de la Jornada 7.

Los Bravos y Cañoneros se medirán este viernes con miras a afianzarse dentro de los primeros ocho lugares. Los fronterizos actualmente están en zona de clasificación, e incluso con una victoria sueñan con estar Top 6, mientras que Mazatlán de momento está 12vo, pero con un triunfo podría escalar hasta cinco posiciones.

Buscan entrar al Top 10 | IMAGO7

¿Cómo llegan los equipos?

Tras seis partidos disputados, Juárez ha dejado buenas impresiones al sumar puntos en cuatro de sus encuentros, cayendo sólo ante Toluca y Tigres, dos de los mejores equipos hasta el momento. A su vez, los fronterizos lograron igualar con América y vencer a Chivas. Ahora sueñan con seguir el buen ritmo y acceder a Cuartos de Final de forma directa.

Los Cañoneros por su parte, han tenido que batallar más. A pesar de haber iniciado el torneo con un empate ante Cruz Azul y una victoria sobre Puebla, el equipo suma cuatro partidos sin ganar, complicando su clasificación. Aun así, suman ya seis unidades y rodean el Top 10.

Llegan con pasos distintos | IMAGO7

Historial entre ambos

Es corta la historia entre estos dos equipos. Desde la creación de ambos, sólo se han visto las caras en 10 ocasiones, con los Bravos tomando ventaja en cinco de ellos. Además, los fronterizos suman ya seis partidos sin perder ante los Cañoneros. El último triunfo de Mazatlán llegó en el Clausura 2022 con marcador de 0-2.

El partido entre Juárez y Mazatlán se llevará a cabo este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 19:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión tanto por TV Azteca como por streaming a través de Tubi.

Juárez está ernachado ante Mazatlán | IMAGO7

Juárez vs Mazatlán

Fecha: viernes 29 agosto 2025

Horario: 19:00 horas del centro de México

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión TV Azteca y Tubi

