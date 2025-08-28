Faravelli agradece a Cruz Azul tras renovación: "estoy muy feliz que apuesten por mí"

Por fin llegó una buena noticia a Cruz Azul, pues este jueves el mediocampista argentino, Lorenzo Faravelli, firmó su renovación con La Máquina hasta 2026.

El rosarino llegó al conjunto celeste en enero del 2024 procedente de Independiente del Valle a petición del entonces estratega cementero, Martin Anselmi, desde entonces se ha convertido en un referente en el mediocampo del equipo y ahora vive un tercer ciclo con Nicolás Larcamón.

Parece que el ambiente en La Noria ha cambiado radicalmente para bien, pues el buen andar del equipo hace que está renovación tenga un sabor dulce para la afición.

Faravelli | IMAGO7|

¿Que dijo Faravelli tras renovar con Cruz Azul?

"Estoy muy contento, muy feliz de que el club siga apostando y siga confiando en mí. Para continuar este proceso que lleva un año y medio y que hemos tenido buenos resultados", expresó 'Lolo', en una entrevista que concedió para Grupo Multimedios.

Dentro de sus razones para renovar, destacó la del deseo de jugar la Copa Intercontinental que disputará este diciembre con los azules tras haber conquistado la Concacaf Champions Cup el pasado mes de mayo.

"La realidad es que no se cuántos proyectos más ambiciosos haya más que Cruz Azul, y para mí pertenecer a ese proyecto (Intercontinental) a mí me genera mucha alegría, mucha ilusión", afirmó.

Faravelli | IMAGO7|

Faravelli respalda a Larcamón

"La realidad es que también hemos tenido una temporada atípica porque teníamos muchos jugadores en selección, no contamos con tres o cuatro a días antes del inicio del campeonato y que en estas últimas tres semanas que estuvimos completos nos hayamos visto mejor, no es casualidad", explicó y de esta manera mostró que está con el estratega argentino.

Cruz Azul se prepara para enfrentar a las Chivas

"Creo que es un rival que tiene menos puntos de los que mereció", respondió a modo de advertencia sobre las Chivas, rival al que se medirán este sábado en el estadio Akron.

Dentro de la entrega, también destacó su profesionalidad y compromiso con el equipo diciendo que hay momentos en los que juegas menos que otros y que el es un jugador que asume eso.

Faravelli | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL CORREA BORRADO DE ARGENTINA PARA LA FECHA FIFA